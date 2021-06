İnsanlar qorxu içində: Lənətli uşaq dəhşət saçır - Onu görənlər faciə ilə üzləşir

Avstraliyanın Kvinslend əyalətindəki meşəlik ərazidə baş verən hadisə insanları dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meşədəki bataqlığın yaxınlığında yelləncəkdən asılmış uşaq kuklasının ortaya çıxması yerli sakinlərdə qorxu yaradıb. Məsələ burasındadır ki, bu əraziyə gələn balıqçılar və ya uşağa yaxınlaşan insanlar hansısa bədbəxt hadisə ilə üzləşir. Yerli sakinlər tərəfindən “lənətli uşaq” adlandırılan kuklanın kim tərəfindən əraziyə qoyulduğu məlum deyil.

Yerli dairələr insanların kukla ilə təmasda olandan sonra üzləşdiyi hadisələrin təsadüf olduğunu bildirsələr də, sakinlər miflərə inanmaqda davam edir.

