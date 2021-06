Bakının Binəqədi rayonunda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, gənc qadın oğurluq məqsədi ilə evə daxil olub.

Binəqədi qəsəbəsi, birinci mədən adlı ərazidə yaşayan vətəndaş bu barədə dərhal polisə məlumat verib. Bununla yanaşı, hadisə anını telefona da çəkə biliblər.

Bildirilir ki, naməlum qadın oğurluq üçün girdiyi evin hamamında başını yuyub. Daha sonra ev sahibini görən ona şəxs hücum çəkib.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.