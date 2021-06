ABŞ-da restoranların birində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə qadın yemək yedikdən sonra restorandakı müştəri sıxlığından itifadə edərək hesabı ödəmədən aradan çıxıb. Lakin avtomobilin açarını masada unudan qadınlar geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıblar. Dərhal hadisənin fərqinə varan ofisiant onlara yaxınlaşaraq hesabı alıb.

Üstəlik qadınların hesabı ödəmədən aradan çıxdığı restorandakı bütün müştərilərə elan edilib. Nəticədə onlar gülünc vəziyyətə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.