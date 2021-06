Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun avtomobil korteji bu gün İssık-Kul bölgəsində qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qəza nəticəsində Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı həlak olub, daha 3 nəfər isə xəsarət alıb. Prezidentin isə hər hansı xəsarət almadığı bildirilib.

İlkin məlumata görə, qarşıdan gələn avtomobilin sürücüsünün sərxoş vəziyyətdə olması qəzaya səbəb olub.

