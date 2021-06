SON DƏQİQƏ: Ərdoğan mühüm müjdəni ELAN ETDİ: Hamı üçün xeyirli olsun

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan təbii qaz ehtiyatlarının aşkar edilməsi ilə bağlı yeni müjdəni elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Amasra-1 quyusunda 135 milyard kub metr yeni təbii qaz yatağı aşkar edildiyini bəyan edib. Ərdoğan yeni tapıntının Türkiyə üçün xeyirli olmasını arzu edib. Dövlət başçısının sözlərinə görə, belə tapıntılar ölkənin inkişafında önəmli rol oynayacaq.

Qeyd edək ki, Amasra-1 quyusu Qarada dənizdəki Şimali Sakarya Qaz sahəsində yerləşir. Bir müddət əvvəl Türkiyə Qara dənizdə 405 milyard kub metr həcmində təbii qaz yatağı aşkar etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

