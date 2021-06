Keyn üçün 100 milyon funt sterlinq təklif edildi

"Mançester Siti" "Tottenhem"in hücumçusu Harri Keyni transfer etməkdə israrlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mançester təmsilçisi 27 yaşlı hücumçunun alışı üçün 100 milyon funt sterlinqə (təxminən 115 milyon avro) ayırmağa hazırdır.

"Tottenhem"in ingilis oyunçunu ən azı 150 milyon funt sterlinqə (175 milyon avro) satmaq istədiyi bildrilir. Keynin qiymətini endirmək üçün "Mançester Siti"nin futbolçularından birini razılaşmaya daxil edə biləcəyi vurğulanıb.

Xatırladaq ki, Keyn ötən mövsüm bütün turnirlərdə 45 matçda 31 qol vurub və 16 qolun ötürməsini verib.

