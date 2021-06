Çinin Urumçi şəhərindən Hançjou şəhərinə doğru hərəkətdə olan sərnişin qatarı dəmir yolu xətti üzərindəki işçiləri vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin mətbuatı məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində doqquz nəfər dəmir yolu işçisi həlak olub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir.

