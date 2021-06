Tanınmış ingiltərəli qolkiper qəfil ürək tutmasından öldü

İngiltərənin “Arsenal”, “Vest Bromviç Albion” və digər Premyer Liqa klublarında çıxış etmiş qapıçı Alan Miller 51 yaşında qəfil ürək tutmasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Vest Bromviç Albion” klubunun rəsmi saytı məlumat verib.

“Bu acı günlərdə düşüncələrimiz Alanın ailəsinin və dostlarının yanındadır. Ruhun şad olsun”, - “Vest Bromviç Albion” klubunun yaydığı açıqlamada qeyd olunur.

Qeyd edək ki, Alan Miller “Arsenal” klubunun yetirməsi olub. Qolkiper peşəkar karyerasına 1988-ci ildə başlayıb. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.