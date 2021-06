Hindistan həkimləri koronavirusdan vaksinləmə zamanı dünyada ən yaşlı qadını aşkarlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər Baramul şəhərində evdə keçirdikləri vaksinləmə zamanı pasiyentlərdən biri də 124 yaşlı Rexti Bequm olub. Qadın onlara yaşının əks olunduğu kartı göstərib. Bu informasiyanın rəsmi təsdiqi yoxdur, ancaq həkimlər onu etibarlı hesab ediblər.

Həkimlər bildiriblər ki, Rexti Bequm koronavirusdan vaksin edilib.



