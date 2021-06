Yayın dadlı meyvələrindən biri də şaftalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şaftalının orqanizmə faydası olduğu kimi, bəzi hallarda bu meyvəni qəbul etmək olmaz. Bu hallarda şaftalı yemək olmaz:

- Bağırsaq keçməzliyi;

- Mədə şirəsində turşuluğu çox olanlar;

- Şəkərli diabet;

- Xroniki diareya

Qeyd edək ki, gün ərzində maksimum 600 qram şaftalı qəbul etmək olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.