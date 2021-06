Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 173 329 477 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az worldometers.info saytlna istinadən xəbər verir ki, virusdan 3 727 667 xəstə ölüb, 156 082 848 nəfər sağalıb. Virusa yoluxma sayına görə, ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (34 192 023 nəfər), Hindistan (28 694 879 nəfər), Braziliya (16 841 954 nəfər), Fransa (5 701 029 nəfər) və Türkiyədir (5 276 468 nəfər).

Rusiyada 5 108 129, İranda 2 954 309, Gürcüstanda 347 762, Ermənistanda isə 223 050 nəfərdə koronavirus aşkar edilib.

Sərhəd qonşularımız arasında koronavirusdan ən çox ölüm ardıcıl olaraq Rusiya (123 037 nəfər), İran (80 813 nəfər) və Türkiyədə (47 976 nəfər) qeydə alınıb.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 334 539 nəfərin 4 933-ü ölüb, 326 269 xəstə sağalıb.

