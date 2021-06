Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində yerləşən aviabazada keçirilən “Anatolian Phoenix-2021” beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimi sona çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu təlimdə Hərbi Hava və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ilə təmsil olunurdu.

