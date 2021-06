Almaniyada kilsəyə sığınan azərbaycanlı jurnalist və ailəsi deportasiya ediləcək

Almaniya azərbaycanlı jurnalist Abil Həsənov, xanımı və 3 övladını deportasiya edəcək.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb A.Həsənovun sığınacaq istəyinin rədd edilməsi və ailəyə verilən möhlət hüququ ilə yaşamaq icazəsinin bitməsidir.

Həsənovlar ailəsi 2017-ci ildə Almaniyaya gələrək bu ölkədən sığınacaq istəyib. Şols-Holte-Ştukenborq şəhərinə yerləşən ailənin sığınacaq istəyi 2020-ci ildə Minden inzibati məhkəməsi tərəfindən rədd edilib. Məhkəmə sığınacaq üçün təqdim edilən sübutların inandırıcı olmadığı qənaətinə gəlib. A.Həsənov ölkəsində təqib olunması ilə bağlı fikirlərini də məhkəmədə sübut edə bilməyib.

Həsənovlar ailəsi bundan sonra yaşadıqları şəhərin kilsəsinə sığınaraq xristianlığı qəbul ediblər. Baptist icması Həsənovu və onun ailə üzvlərini öz sıralarına qəbul edib. Azərbaycan mediasında bu hadisə ilə bağlı gedən xəbərləri tərcümə edib, miqrasiya idarəsinə təqdim edən ailə yenə də rədd cavabı alıblar.

Xanımı ilə Şols-Holte-Ştukenborq şəhərindəki “Wittler” avtobus şirkətində süpürgəçi işləyən 53 yaşlı A.Həsənov və ailəsinə 22 iyul 2021-ci il tarixinə qədər verilən möhlət hüququ ilə yaşamaq icazəsi bitir. Həsənovlar ailəsi bu müddətə qədər ölkəni könüllü tərk etməsələr, miqrasiya idarəsi tərəfindən məcbur deportasiya ediləcəklər.

Məlumat üçün bildirək ki, iyulun sonuna kimi Almaniyadan azərbaycanlıların növbəti kütləvi deportasiyası gözlənilir.

