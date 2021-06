Vətən müharibəsinin şəhidi Verdiyev Eldəniz Rabil oğluyla vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki , şəhid Göygöl rayon Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunacaq.



Qeyd edək ki, E.Verdiyev müharibənin ilk günündə itkin düşmüşdü. Onun nəşi bir neçə gün əvvəl tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

