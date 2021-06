Sabirabadda avtomobil qaçıran şəxs saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 4-ü gecə saatlarında Sabirabad rayonu Yenikənd kənd sakini M.Allahverdiyev DİN-in "102 Zəng Mərkəzi"nə müraciət edərək ona məxsus “Niva” markalı avtomobilinin qaçırıldığı barədə məlumat verib.

Məlumatla əlaqədar Sabirabad RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində həmin nəqliyyat vasitəsinin rayon ərazisində tapılması təmin olunub.

Faktla bağlı Sabirabad RPŞ-də araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.