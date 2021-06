Şəhid jurnalistlər dəfn olundu - FOTOLAR

Dünən Kəlbəcərdə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan AZƏRTAC-ın müxbiri jurnalist Məhərrəm İbrahimov və AzTV-nin operatoru Sirac Abışov dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimov Müşfiqabad qəsəbəsində ata və anasının dəfn olduğu qəbiristanlıqda dəfn edilib, şəhid operator Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

Qeyd edək ki, dəfn mərasimində miilət vəkili Qənirə Paşayeva, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və media nümayəndələri də iştirak edib.

Allah rəhmət eləsin!

