İnternetdə tanış olduğu 16 yaşlı qızı kirayə tutduğu evə apardı... - “Qızın pis yola düşməməsi üçün..."

Türkiyənin Dənizli şəhərində 16 yaşlı qız iki uşaq atası olan şəxs tərəfindən qaçırılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, internetdə oyun oynadığı şəxs tərəfindən qaçırılan qız evlərdən birində tapılıb. Ailəsi poisə şikayət etdikdən sonra qız azad edilib. Qurtarılan qızla birikdə eyni binada qalan Ahmet Ç. artıq həbs olunub. "Qızın pis yola düşməməsi üçün bu addımı atdım" deyə bildirib. milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.