Ermənistan 44 günlük müharibədə məhv edilən hərbçilərinin sayını gizlətməyə çalışır.

Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində bunun daha bir bariz nümunəsinə dair kadrlar yayımlanıb.

Kadrlardan görünür ki, ölənlərin meyitləri maşından necə gəldi boşaldılır.



Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ermənistanda 44 günlük müharibədə ölən erməni hərbçilərin cəsədlərinin morqlarda gizlədilməsi ilə bağlı görüntülər yayılmışdı.

Həmin kadrları təqdim edirik:

///Oxu.Az

