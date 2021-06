Ermənistanda sorğu: Paşinyanla Koçaryan arasında 2 faiz səs fərqi var

Ermənistanda "Gallup International Аssociation" təşkilatı respublikanın bütün bölgələrindən telefonla 1100 respondentin iştirak etdiyi sorğunun yeni nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanda seçkilər bu bazar günü keçirilsəydi, səslər aşağıdakı şəkildə paylanardı:

22,4 % - Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Sazişi" partiyası;

20,6 % - Robert Koçaryanın "Ermənistan" bloku;

4,2 % - Qagik Tsarukyanın "Çiçəklənən Ermənistan" partiyası;

3,5 % - Artur Vanetsyan "Mənim şərəfim var" bloku;

2,9 % - Edmon Marukyanın "Maariflənmiş Ermənistan" partiyası;

2,1 % - Aram Sarkisyanın "Respublika" partiyası;

1,7 % - "Şirinyan-Babajanyan" bloku;

1,5 % - "Milli-Demokratik Qütb" partiyası.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.