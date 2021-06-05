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KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Ermənistanda sorğu: Paşinyanla Koçaryan arasında 2 faiz səs fərqi var

Ermənistanda sorğu:
19:22 5 İyun 2021
195 Dünya
Elvin Nüsrət
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Ermənistanda "Gallup International Аssociation" təşkilatı respublikanın bütün bölgələrindən telefonla 1100 respondentin iştirak etdiyi sorğunun yeni nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanda seçkilər bu bazar günü keçirilsəydi, səslər aşağıdakı şəkildə paylanardı:

22,4 % - Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Sazişi" partiyası;

20,6 % - Robert Koçaryanın "Ermənistan" bloku;

4,2 % - Qagik Tsarukyanın "Çiçəklənən Ermənistan" partiyası;

3,5 % - Artur Vanetsyan "Mənim şərəfim var" bloku;

2,9 % - Edmon Marukyanın "Maariflənmiş Ermənistan" partiyası;

2,1 % - Aram Sarkisyanın "Respublika" partiyası;

1,7 % - "Şirinyan-Babajanyan" bloku;

1,5 % - "Milli-Demokratik Qütb" partiyası.(oxu.az)

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metbuat.az

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