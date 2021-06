Bakıda keçirilən Formula 1 üzrə Qran-Prinin sıralama turunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ferrari”nin pilotu Şarl Lekler 1-ci pilləyə sahib çıxıb.

“Mersedes”in 7 qat dünya çempionu pilotu Luis Hemilton 2-ci, “Red Bull”un üzvü Maks Verstappen isə 3-cü olub.

