Ermənistanda hərbçilərin meyitlərinin polietilen torbalarda saxlanılması qalmaqalından sonra daha bir görüntü yayılıb.

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan kadrlarda cəsədlərin Abovyandakı meyitxanaya gətirildiyi görüntülər əks olunub. Erməni hərbçilərin meyitləri bir neçə dəfə əldən salınır, asfalt boyunca sürünür.

Bu görüntülər Ermənistanda yeni bir etiraza səbəb olub.

