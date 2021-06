"General dedi ki, bunu imzala, kəndləri qaytaraq" - Paşinyandan ŞOK AÇIQLAMA

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan keçmiş baş qərargah rəisi, general Onik Qasparyanın Qazax rayonunun 7 kəndini Azərbaycana qaytarmaq istəyindən danışıb.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə “Joxovurd” qəzeti məlumat yayıb.

Onun iddiasına görə, Qasparyan baş qərargah rəisi olarkən həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasını əks etdirən sənədi ona imzalatmaq istəyib:

“Baş qərargah rəisi dedi ki, bu kağızı imzalayın. Dedim ki, əllərimi kəsəcəyəm, amma imzalamayacağam. Bunu görən dörd-beş nəfər insan var”.

Qasparyan Paşinyan tərəfindən ona qarşı irəli sürülmüş bu ittihamların əsassız olduğunu bildirib.

