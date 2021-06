Məşhur aktyor-aparıcı kitab oğurlayan gəncləri müdafiə etdi

“Mən o kitabların 10, 100 qat artıq pullarını verməyə hazıram. Ümumiyyətlə kitab oğurluğu oğurluq sayılmamalıdır! Ölkənin bu gün ehtiyac duyduğu insanlar elə kitab oğruları olmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aktyor-aparıcı Kamran Ağabalayev özünün "facebook" hesabında yazıb. O, iki kitabı oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Elməddin Süleymanlı və Elvin Əhmədovun görüntüsünü paylaşaraq onlara dəstək olub:

" Mən o kitabların 10 qat,100 qat pullarını verməyə hazıram. Ümumiyyətlə kitab oğurluğu oğurluq sayılmamalıdır! Bu ölkənin,bu gün ehtiyac duyduğu insanlar elə kitab oğruları olmalıdır. Ola bilər bəziləriniz qınayasınız,ola bilər mən demək istədiyimi bəyan edə bilmirəm amma düşünürəm ki,siz məni başa düşdünüz! Kitaba gəlincə,sözümün ağasıyam,gəlin 100 qatını götürün məndən,ərizənizi geri götürün,nə bilim nəsə edin!".

