İDDİA: Peyvənd 1 il əvvəl hazır olub, gizlədiblər

Koronavirus pandemiya elan ediləndən bir neçə həftə sonra çinli elm adamı Zhou Yusenin peyvənd icazəsi barədə hökumətə müraciət etdiyi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, lakin bir müddət sonra həmin alim müəmmalı şəkildə vəfat edib. Məlumata görə, müraciət ötən ilin fevral ayının 24-də edilib. “The Weekend Australian” nəşrinin yayımladığı hesabata görə, elm adamı müraciət edən vaxtda koronavirus qlobal təhlükə daşımırdı. Onun öldürüldüyü irəli sürülür.

Bu vəziyyət adı məlum olmayan peyvəndin pandemiya yayılmazdan əvvəl test edildiyi barədə şübhələr yaradır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.