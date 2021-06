Ermənistanda Nikol Paşinyanın mühafizəçiləri vətəndaşı ölümcül döyüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Küçədə "Nikol satqındır!" deyə qışqıran vətəndaşa mühafizəçilər hücum edib. Şahidlərin sözlərinə görə, döyülən vətəndaşın vəziyyəti ağırdır.

