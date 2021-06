Latviyanın Müdafiə naziri Artis Fabriks Türkiyəyə səfəri zamanı pilotsuz uçuş aparatlarının istehsal olunduğu mərkəzi ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir uçuş aparatları ilə yaxından tanış olub. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, səfər zamanı nazir Türkiyə istehsalı olan digər hərbi texnikalar ilə də yaxından tanış olub.

