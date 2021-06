Avropa çempionatında iştirak edəcək daha bir komanda ölkəsini tərk edib.

Apasport.az saytının məlumatına görə, A qrupunda yer alan İsveçrə yığması Bakıya yola düşüb Səfərə çıxan Vladimir Petkoviçin yetirmələri AVRO-2020-yə son hazırlığını paytaxtımızda görəcək.

Qeyd edək ki, İsveçrə yığması ilk oyununu iyunun 12-də Bakı Olimpiya Stadionunda Uelsə qarşı keçirəcək.

