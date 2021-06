Prezident Vladimir Putin Rusiyanın “Açıq səma anlaşması”ndan çəkilməsinə dair sənədi imzalayb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da Rusiya 1992-ci ildə imzaladığı sazişdən çıxıb.

Qeyd edək ki, ABŞ və Rusiya hərbi şəffaflığı təmin etmək üçün kəşfiyyat təyyarələrinin hava məkanında qarşılıqlı uçmasına icazə verirdi.

Sazişdə 34 ölkə yer alır. ABŞ 2020-ci ildə sazişdən çıxdığını açıqlamışdı.

