"Hələ estetik əməliyyat etdirməmişəm" - Rəqqasə Fatimə

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva “Atv Maqazin onlarla” proqramının “ 33 sual” rubrikasında qonaq olub. O hansısa plastik əməliyyatının olmadığını söyləyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi söhbətə davam edərək bunları deyib:

“Bir dəfə Niyam məni gördü, dedi ki niyə belə qocalmısan? Sonra qayıtdı ki, sənin qocalmağa haqqın yoxdur, çünki adın “Göyçək Fatimədir”. Mən hələ estetik əməliyyat etdirməmişəm. Düşünürəm ki, 5 il sonra ehtiyac olar. Təkcə burnumda əməliyyat var. O da get-gedə böyüyür”. (sherg.az)

