ABŞ-a məxsus hərbi yük təyyarəsi Tayvanın paytaxtı Taybeyə eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtda ABŞ-dan gələn heyət üçün rəsmi qarşılaşma mərasimi keçirilib. Onların arasında senatorlar da olub. Məlumata görə, yük təyyarəsində peyvənd daşınıb. Buna baxmayaraq, hərbi təyyarənin Çinin vassal kimi gördüyü Tayvana enməsi Pekində etirazlara səbəb olub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl ABŞ və Çin gəmiləri arasında Çin dənizində gərginlik yaşanmışdı.

