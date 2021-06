Futbol üzrə Avropa çempionatının iyunun 12-də və 20-də Bakıda keçiriləcək oyunları ilə əlaqədar həmin günlər Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sürət qatarları hərəkətdə olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən bildirilib.

Bununla belə, həmin gün qatarlar qeyri-iş günləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qrafik əsasında (məhdud sayda) hərəkət edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.