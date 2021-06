Əfqanıstanda Taliban silahlıları Qor və Uruzgan rayonlarına hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, taliblərin irəliləməsindən sonra təhlükəsizlik əməkdaşları geri çəkilib. Nəticədə rayonlar Taliban qruplaşmasının nəzarətinə keçib.

Toqquşmalar zamanı çox sayda polis terrorçular tərəfindən əsir götürülüb.

