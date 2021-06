Google Maps-dən YENİLİK: QƏZALAR AZALACAQ

Məşhur xəritə tətbiqi Google Maps tezliklə tənzimləmələrdə dəyişiklik edəcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ilin əvvəlində rotasiyalar üçün tənzimləmələr edəcəyini açıqlayan Google, paylaşılan hesabata görə, iki nöqtə arasındakı ən sürətli marşrut yerinə ətraf mühitə uyğun və az enerjili nöqtələr təklif edəcək. Məqsəd baş verən qəzaların qarşısını almaqdır.

Google bu xüsusiyyətdən faydalanmaq üçün smartfondakı akselerometr və giroskop sensorundan istifadə edəcəkdir. Mobil cihazdakı bu sensorlar Google Maps-də qəfil yavaşlama və əyləc vasitəsi ilə alternativ yol sahələrini aşkar edəcəkdir. Bununla yanaşı Google tətbiqetməyə əlavə edəcəyi yenilik üçün süni intelektin köməyindən də istifadə edəcəkdir.

