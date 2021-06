Təhsil haqqı borcu olan tələbələrin yekun attestasiyası necə olacaq? – AÇIQLAMA

Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri Nicat Məmmədli ödənilməmiş təhsil haqqı borcu olan tələbələrin yekun attestasiyası ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şöbə müdiri yekun attestasiyaya buraxılmaq üçün təhsil şərtləri tələbini yerinə yetirməklə yanaşı, təhsil haqqının ödənməsinin də mütləq olduğunu qeyd edib:

“Kəsiri olanlara gəldikdə isə, onlar əvvəlcə kəsirlərini verməlidirlər ki, daha sonra yekun dövlət attestasiyasına buraxılsınlar”.

