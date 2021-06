​Xalq artisti üçüncü dəfə əməliyyat olunacaq

Xalq artisti Ağadadaş Ağayev üçüncü dəfə əməliyyat olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, xərçəngdən əziyyət çəkən müğənni sabah yenidən bıçaq altına yatacaq: "Mənim də o xəstəliklə mücadilə apardığımı hamı bilir. Mən belə onun qədər həyat dolu deyildim. İstanbulda olduğum ərəfədə ona baş çəkmədiyim gün yox idi. Ötən əməliyyat düz 5 saat çəkmişdi. Qardaşımın yenə dualarımıza ehtiyacı var. İnanıram ki, sənətkar qardaşım bu dəfə də əməliyyatdan alnıaçıq, salamat çıxacaq". Qeyd edək ki, A.Ağayev apreldə Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirilib və əməliyyat olunub. Mayda ifaçı ikinci dəfə əməliyyat olunub.



