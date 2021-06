Bu da Səda Sayanın Mayamidəki EVİ - VİDEO

Türkiyəli müğənni Safiye Soyman yaxın dostu Seda Sayanla birlikdə Mayamiyə tətilə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətilin xoş anlarını sosial media hesablarında paylaşan Soyman, "Bir ildir enerji yığıram. İnşallah qayıtdıqda səhnəyə çıxacağam" deyə açıqlama verib.

Balkondan video çəkilişlərini davam etdirən məşhur müğənni, "Bu, mənim əzizim Sedanın on ildir gələ bilmədiyim evidir.32 mərtəbəli iqamətgah, bir tərəfi okeana baxır və qarşı tərəf gölə baxır "deyib. Amerikanı yenidən kəşf edən ikili bir müddət orada qalacaqlar.

