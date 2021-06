Olimpiyaçılarımız Polşaya yollandı

İyunun 8-də Varşavada güləş üzrə “Poland Open” turniri start götürəcək.

Azərbaycan Güləş Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, reytinq xarakterli yarışın ilk günlərində sərbəst güləşçilər mübarizə aparacaq.

Baş məşqçi Namiq Abdullayev və böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynovun rəhbərliyi altında Hacı Əliyev (70 kq), Hacımurad Hacıyev (74 kq) və Şərif Şərifov (97 kq) xalça üzərinə çıxacaq.

Yarışın proqramına əsasən, sabah Əliyevlə Şərifov, iyunun 9-da isə Hacıyev mübarizəyə start verəcək. Hər 3 idmançı Azərbaycanı Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil edəcək.

Görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, beynəlxalq dərəcəli hakim Sədi Quliyev turnirdə ədaləti qoruyacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.