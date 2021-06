"Taksim kabab" və "Dükkan" restoranları CƏRİMƏLƏNDİ

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə, həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədilə ictimai iaşə obyektlərində reydləri davam etdirir.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəzarət tədbirləri çərçivəsində 2021-ci il iyunun 6-da ölkə üzrə 437 ictimai iaşə obyektində 758 monitorinq keçirilib. Monitorinqlər zamanı 16 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub. Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb.

Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu‎, Mərdəkan ŞTQ ev 5/270 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Arif İbrahim oğluna məxsus "Dükkan" restoranı;

2. Bakı şəhəri, Nizami rayonu‎, M.Gəncəvi 26M ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Resant Consulting and managment" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus "Wall street" restoranı;

3. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.K.Atatürk 31 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Slojenitsina Viktoriya Aleksandrovnaya məxsus "Bliss" restoranı;

4. Bakı şəhəri, Xətai ‎rayonu, Neapol 24a ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Ədilov Qəşəm Qalib oğluna məxsus "Pətək" kafesi;

5. Bakı şəhəri, Xətai ‎rayonu, Xocalı prospekti 20/22 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Beat Catering" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus "Sumax" restoranı;

6. Bakı şəhəri, Səbail ‎rayonu, Əliyarbəyov 9m ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Zaur Məhərrəm oğluna məxsus "Taksim kabab" restoranı;

7. Bakı şəhəri, Binəqədi ‎rayonu, Atatürk 65 A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs İskəndərov Rəşad Nazim oğluna məxsus kafe;

8. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Dilarə Əliyeva 251 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Hasly" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus restoran;

9. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səfər Əliyev 23 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Eldənizə məxsus "İstanbul" kafesi;

10. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ş. Qurbanov 21 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hacıyev Ruslan Vahid oğluna məxsus "Nəfis Kabab" restoranı;

11. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev 5 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mirturabov Müşviq Rafael oğluna məxsus "Sərin" restoranı;

12. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, 1993-cü məhəlləsində yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Nazim Süleyman oğluna məxsus kafe;

13. Şamaxı rayonu, Avaxıl ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Nərimanov Əlsəf Balası oğluna məxsus kafe;

14. Beyləqan rayonu, magistral küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Süleymanov Rizvan İltizam oğluna məxsus kafe;

15. Gəncə şəhəri, Ə.Mehmandarov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Əliyev Samir Müşfiq oğluna məxsus dönər evi;

16. Masallı rayonu, Təzə Alvadı ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əhədov Xaləddin Seyfulla oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.