Elon Musk kosmosa soğan, balıq, avakado GÖNDƏRDİ

Elon Musk-ın baş icraçı direktoru olduğu SpaceX və Amerika Kosmik və Aviasiya İdarəsi (NASA) ortaq olaraq, 128 mürəkkəb balığı, minlərlə su ayısı, günəş panelləri, avokado, soğan və limondan ibarət 3 tonluq bir yükü kosmosa göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, barəsində danışılan yük Falcon 9 raketi ilə kosmosa fırladılıb. ISS laboratoriyasındakı tədqiqatçıları bildiriblər ki, onlar insanlara bənzər bir immunitet sisteminə sahib olan mürəkkəb balıqlarını araşdıraraq, uzun müddət kosmosda qalmağın insan orqanizminə təsirlərini daha yaxşı anlaya biləcəklər.

"İnsanlar da daxil olmaqla, heyvanlar həzm və immunitet sistemini qorumaq üçün mikroblara güvənirlər. Kosmos uçuşunun heyvan sağlamlığında bu vacib məsələləri necə dəyişdirdiyini tam anlamırıq. Kalamarların immuniteti insanlara çox oxşayır. Biz tapıntıların son dərəcə əhəmiyyətli olacağına inanırıq" deyə NASA-nın tədqiqatçılarından Jamie Foster bildirib.

