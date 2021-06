Uşaq tərbiyəsi zamanı edilən ƏN BÖYÜK SƏHV - VİDEO

Biz bütün uşaqları xoşbəxt görmək istəyir və onlara yalnız hər şeyin ən yaxşısını diləyirik.

Amma bəzən konsepsiyaları qarışdırmağa və başqalarının həyatına öz prioritetlərimizi əlavə etməyə başlayırıq.

Banal səslənsə də, valideynlərin və ya tərbiyəçilərin başlıca vəzifəsi odur ki, uşaqlara öyrənməyi təlqin etsin. İlk növbədə lazım olan məlumatları axtarmağı və həqiqəti yalandan ayırmağı öyrətməkdən başlamalısınız. Ən az itkilərlə maneələrin qarşısını almağı öyrədin.

Uşaqların yetkin və müstəqil olmasına necə kömək etmək olar?

Metbuat.az Deməsəm Olmaz Youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı maraqlı materialı təqdim edir:

