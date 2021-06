Paytaxtın bu küçələrində sıxlıq var

Hazırda paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

Bakı Nəqliyyat Agentliytindən Mtebuat.az-a verilən məlumata görə, sıxlıq müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların hərəkətinə də çətinliklər yaradır.



Sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər:



Ziya Bünyadov prospekti – Hər iki istiqamətdə



Koroğlu Rəhimov küçəsi – Hər iki istiqamətdə



Tbilisi prospekti – Hər iki istiqamətdə



Xətai prospekti – Təhsil Nazirliyin qarşısı – Heydər Əliyev prospekti və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində



A.Salamzadə - Ziya Bünyadov prospekti istiqamətdə



Rövşən Cəfərov küçəsi - Ziya Bünyadov prospekti istiqamətdə



28 May küçəsi – Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətində



Əbdüləzəl Dəmirçizadə - Heydər Əliyev prospekti və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində



Azadlıq prospekti – Hökmət evi istiqamətində



Şəmsi Bədəlbəyli - Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətində



Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsi – Türkiyə Səfirliyi istiqamətində



Yusif Səfərov küçəsi – Xocalı prospekti ilə kəsişmədən başlayaraq Heydər Əliyev prospekti istiqamətində



Heydər Əliyev prospekti – Kənar yol – Bağırov körpüsünün yanı – Mərkəz istiqamətində



Bakı-Sumqayıt şossesi – Avtovağzal – 20 Yanvar dairəsi və Şamaxinka dairəsi istiqamətlərində



Badamdar Sosessi – Hər iki istiqamətdə.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.