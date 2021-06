Polşa "Legiya"sının baş məşqçisi Çeslav Mixneviç Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelidən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı çalışdırıcı "Legionisci" nəşrinə müsahibəsində tibbi müayinənin cavablarını gözlədiklərini söyləyib:

"Hər şey qaydasında olsa, dərhal məşqlərə başlayacaq".

Qeyd edək ki, hazırda Varşavada olan Emrelinin tezliklə "Legiya" ilə 3+1 illik müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

