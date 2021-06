Keçmiş duet ortaqları xalq artisti Aygün Kazımova və meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu yenidən bir araya gəliblər. Onlar Moskvada birgə toyda ifa ediblər.

Metbuat.az sherq.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçilərin toydan görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

