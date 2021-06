Yaponiyanın Honsü adasının şimal-şərqində yerləşən Fukusima prefekturu sahillərində 4.9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya departamenti bildirib. Təkanların ocağı 80 km dərinlikdə olub. İtki və dağıntı barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

