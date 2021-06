Bakıda 36 yaşlı qadın parkda vəfat edib.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda yerləşən və yeni tikilən parkda baş verib. Paytaxt sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Gürsel Novruz qızı Zamanova işlədiyi parkda infarkt keçirərək ölüb.

Rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

