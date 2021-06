Qüdsdə dəhşətli təbiət hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə yerləşən xəstəxananın avtomobil parkında torpaq çökməsi baş verib. Hadisə nəticəsində avtomobillərin, ətrafdakı ağacların çuxura düşmə anı anbaan təhlükəsizlik kameralarına qeydə alınıb.

Xoşbəxtlikdən fəlakət nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

