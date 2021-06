“Ağ ev”də ABŞ prezidenti Co Bayden və NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər NATO-nun təhlükəsizlik məsələləri və 2030 proqramının vacibliyi barədə razılığa gəlib. Görüş zamanı həmçinin NATO ölkələrinin xərcləri və birgə müdafiə layihələri də nəzərdən keçirilib.

Qeyd edək ki, tərəflərin iyunun 14-də keçiriləcək NATO sammitindən əvvəl bir araya gəlməsi diqqət çəkir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

