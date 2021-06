Pakistanın Baş naziri İmran Xan Kanadada Pakistan əsilli 4 nəfərin öldürülməsi ilə bağlı hadisəni pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bu hücum terror hadisədir. İmran Xan bildirib ki, bu hadisə qərb ölkələrində İslamofobiyanı ortaya qoyur.

Baş nazir bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət belə hadisələrə qarşı mövqe ortaya qoymalıdır.

