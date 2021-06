MEDİA jurnalistlər arasında müsabiqə elan edib

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) fərdi jurnalist müsabiqəsinin keçirilməsi barədə elan verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqənin keçirilməsində məqsəd dövlət və cəmiyyət üçün prioritet təşkil edən məsələlərin həllində jurnalistlərin potensialından səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək, onların peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına, fərdi bacarıqlarının təkmilləşməsinə şərait yaratmaq, jurnalist tədqiqatlarının aparılmasını stimullaşdırmaqdır.

Müsabiqədə kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat toplamaq, hazırlamaq, redaktə və istehsal etməklə məşğul olan ştatlı müxbirləri və kütləvi informasiya vasitəsinin məlumat toplanması, hazırlanması və redaktəsi ilə bağlı tapşırıqlarını müntəzəm yerinə yetirən ştatdankənar müxbirləri iştirak edə bilərlər.

Çap mediası və onlayn media subyektlərində işləyən jurnalist müsabiqə elan olunan günədək son 3 (üç) aylıq dövr ərzində dərc olunmuş hər hansı bir yazısını aşağıdakı nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:

- ən yaxşı reportaj;

-ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil;

- ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil;

- ən yaxşı müsahibə;

- ən yaxşı mədəniyyət materialı;

- ən yaxşı idman reportajı və ya təhlili;

- ən yaxşı bədii publisistika;

- ən yaxşı köşə yazısı;

- ən yaxşı jurnalist araşdırması;

- ən yaxşı oçerk

Audiovizual media subyektində işləyən jurnalist müsabiqə elan olunan günədək son 3 (üç) aylıq dövr ərzində yayımlanmış və həcmi (xronometrajı) ən çoxu 5 (beş) dəqiqə olan süjetini aşağıdakı nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:

- ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj;

- ən yaxşı iqtisadi reportaj;

- ən yaxşı sosial reportaj;

- ən yaxşı mədəniyyət reportajı;

- ən yaxşı idman reportajı

Çap mediası subyektlərində işləyən jurnalistlər yazının dərc olunduğu qəzetin səhifəsini, onlayn media subyektlərində işləyən jurnalistlər isə həmin yazının dərc olunduğu veb-səhifənin ekran görüntüsünü (skrinşotunu) təqdim etməlidirlər. Audiovizual media subyektində işləyən jurnalistlər süjetləri efirdən kəsilmiş formada (süjetlərin efirdə yayımlanmış loqotipli variantını) elektron daşıyıcıda təqdim etməlidirlər. Müsabiqəyə təqdim edilmiş materialın müsabiqə elan olunan günədək son 3 aylıq dövr ərzində dərc olunmadığı və ya yayımlanmadığı aşkarlandıqda iştirakçı müsabiqədən kənarlaşdırılacaq.

Müsabiqəyə müraciət edən jurnalistlərdən aşağıdakılar tələb olunur:

- Müsabiqəyə müraciət forması (bütün bəndləri doldurulmuş və imzalanmış olmalıdır) (əlavə olunur);

- şəxsiyyət vəsiqəsinin ön və arxa hissəsinin surəti;

- ştatlı müxbirlər tərəfindən etibarlı olan jurnalist vəsiqəsinin surəti, ştatdankənar müxbirlər tərəfindən isə iş yerindən fotoşəkilli arayış (imzalı və möhürlü);

- jurnalistin bank rekvizitlərini əks etdirən sənəd;

- müsabiqə elan olunan günədək son 3 aylıq dövr ərzində dərc olunmuş və ya yayımlanmış material.

Materialların qiymətləndirilməsi müstəqil ekspertlər – müvafiq sahədə zəngin bilik və təcrübəyə, ictimai nüfuza malik, Müsabiqənin nəticəsində marağı olmayan peşəkar şəxslər tərəfindən həyata keçiriləcək.

Eyni material üç fərqli ekspert tərəfindən fərdi qaydada aşağıdakı meyarların hər biri üzrə ən aşağı “0”, ən yüksək “20” bal olmaqla qiymətləndirilir və hər bir material barədə əsaslandırılmış yazılı rəylər verilir:

- materialın orijinallığı;

- materialın jurnalistikanın ümumi prinsiplərinə uyğunluğu;

- materialın üslubi keyfiyyətləri, dilin norma və qaydalarına əməl olunması;

- plagiat və ya emal olunmamış informasiyanın (copy-paste) həcmi;

- materialın maarifləndirici əhəmiyyəti.

Audiovizual məhsulların qiymətləndirilməsi zamanı oların texniki tərtibatı da nəzərə alınacaq. Ekspertlər tərəfindən materiallara verilən fərdi qiymətlər Agentlik tərəfindən ümumiləşdirilir. Ekspertlər tərəfindən materiallara verilən fərdi qiymətlər Agentlik tərəfindən ümumiləşdirilərkən bir neçə material eyni bal toplayarsa, ekspertlərin müvafiq yazılı rəyləri nəzərə alınacaq. Müsabiqənin nəticəsi barədə məlumat Agentliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.

Müsabiqənin yekununda müəyyən edilmiş nominasiyalar üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. Qalib jurnalistlərin hər biri 700 (yeddi yüz) manat, operatorların hər biri isə 350 (üç yüz əlli) manat məbləğində pul mükafatı ilə mükafatlandırılacaq. Pul mükafatları qaliblərin bank hesablarına köçürüləcək.

Detallar barədə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

