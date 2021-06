Təhsil naziri Emin Əmrullayevin jurnalistlərlə müsahibəsi zamanı maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, media nümayəndlərinin çəkilişə hazırlıq prosesində Emin Əmrullayev zarafat ilə “Mən elə bilirdim mənim işim çətindir, amma görürəm ki sizin də işiniz çətindir” deyib.

Sosial şəbəkədə yayılan bu görüntülərə qarşı izləyicilərin fikirləri də müsbət olub. Onlar nazirin olduqca səmimi insan olduğunu şərhlərində ifadə ediblər.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.